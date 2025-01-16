Российские войска обстреляли населенные пункты в четырех районах Донецкой области за сутки

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

В Донецкой области за минувшие сутки населенные пункты в четырех районах подверглись обстрелам войск РФ. Об этом по состоянию на утро 16 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Константинополе Великоновоселковской громады ранены 2 человека.

Покровский район. В Мирнограде поврежден дом. В Покровске повреждено предприятие, админздание и дом. В Добропольской громаде в Черниговке ранен человек, повреждено предприятие, админздание и дом; в Шевченко повреждено админздание.

Краматорский район. В Лимане повреждены дом, еще 3 – в Дробышево. В Краматорске ранены 10 человек, повреждены 18 многоэтажек, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект. В Алексеево-Дружковке ранен человек, поврежден дом. В Константиновке поврежден дом и линия электропередач, в Стенках ранен человек, повреждены 2 дома, в Попасном поврежден дом.

Бахмутский район. В Северске повреждены 11 домов. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки.

С линии фронта эвакуировано 257 человек, в том числе 13 детей, сообщил руководитель ОВА.