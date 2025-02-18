На Луганщині ЗСУ вперше за час війни уразили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан»

Удар по північнокорейській САУ «Коксан» на Луганщині. Фото: кадр із відео

У Луганській області 412-й полк безпілотних систем ЗСУ вперше за час війни уразив рідкісну північнокорейську САУ М-1978 «Коксан» з гарматою калібром 170-мм. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 кілометрів, а активно-реактивним – 54-60. Швидкість стрільби – два постріли протягом п'яти хвилин. Обслуговують цю машину вісім людей: механік-водій, командир, навідник та п'ять заряджальників/піднощиків.



Вперше САУ «Коксан» на російському озброєнні помітили у жовтні 2024 року. Її перше бойове застосування зафіксували ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.

Нагадаємо, що спецслужби України дистанційно підірвали окуляри російських операторів FPV-дронів, внаслідок чого окупанти втратили зір.