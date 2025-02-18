У Києві рятувальники витягли собаку з крижаного Дніпра

У Києві співробітники ДСНС врятували собаку, який провалився під лід на затоці Собаче гирло в Оболонському районі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у столиці.
«Пес, побачивши лебедя, кинувся до нього, але лід виявився занадто тонким. Тварина провалилася в крижану воду і не могла вибратися самостійно», - йдеться в повідомленні.
На допомогу прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли чотирилапого з води.
Рятувальники нагадали власникам собак бути обережними та не відпускати своїх тварин на тонку кригу, дотримуючись правил безпеки.
Нагадаємо, на окупованій території Донецької області собака ледь не підірвав «волонтера» з Підмосков'я.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях