У Києві рятувальники витягли собаку з крижаного Дніпра

У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра. Фото: кадр із відео

У Києві співробітники ДСНС врятували собаку, який провалився під лід на затоці Собаче гирло в Оболонському районі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у столиці.







«Пес, побачивши лебедя, кинувся до нього, але лід виявився занадто тонким. Тварина провалилася в крижану воду і не могла вибратися самостійно», - йдеться в повідомленні.



На допомогу прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли чотирилапого з води.



Рятувальники нагадали власникам собак бути обережними та не відпускати своїх тварин на тонку кригу, дотримуючись правил безпеки.

Нагадаємо, на окупованій території Донецької області собака ледь не підірвав «волонтера» з Підмосков'я.