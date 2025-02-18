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У Києві рятувальники витягли собаку з крижаного Дніпра

18 лютого 2025, 17:12

У Києві рятувальники витягли собаку з крижаного Дніпра

У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра. Фото: кадр із відео У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра. Фото: кадр із відео

У Києві співробітники ДСНС врятували собаку, який провалився під лід на затоці Собаче гирло в Оболонському районі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у столиці.



«Пес, побачивши лебедя, кинувся до нього, але лід виявився занадто тонким. Тварина провалилася в крижану воду і не могла вибратися самостійно», - йдеться в повідомленні.

На допомогу прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли чотирилапого з води.

Рятувальники нагадали власникам собак бути обережними та не відпускати своїх тварин на тонку кригу, дотримуючись правил безпеки.

Нагадаємо, на окупованій території Донецької області собака ледь не підірвав «волонтера» з Підмосков'я.

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