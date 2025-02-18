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На Луганщині ФСБ затримала співробітників «МВС та МНС ЛНР»: окупанти їх підозрюють у «зборі даних для ГУР»

18 лютого 2025, 21:35

На Луганщині ФСБ затримала співробітників «МВС та МНС ЛНР»: окупанти їх підозрюють у «зборі даних для ГУР»

Затриманий ФСБ співробітник «МВС ЛНР» на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео Затриманий ФСБ співробітник «МВС ЛНР» на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео

В окупованій Луганській області ФСБ затримала співробітника так званого «МВС ЛНР» за нібито збір для воєнної розвідки України інформації про дислокацію підрозділів ЗС РФ та особисті дані «поліцейських». Про це стало відомо з повідомлення прокремлівського агентства «РІА Новини» з посиланням на фейкове «Управління ФСБ по ДНР».

Окупанти затримали мешканця Сватівського району.

«Встановлено, що співробітник «правоохоронних органів ЛНР», діючи за завданням ГУР, здійснив збір відомостей про дислокацію підрозділів ЗС РФ, службову інформацію про особовий склад МВС Росії, координат розташування об'єктів телекомунікаційної інфраструктури. Розвіддані противник використав для завдання ударів по території "ЛНР"», – сказали у ФСБ.

Також ФСБ затримала співробітницю так званого «МНС ЛНР», яка нібито передавала українській розвідці відомості про війська РФ.

«Встановлено, що співробітниця регіонального управління МНС Росії збирала відомості про місця дислокації підрозділів ЗС РФ, які з використанням інтернет-месенджера передала представнику ГУР», – заявили у ФСБ.

Нагадаємо, що ФСБ готує провокації для дискредитації українського спротиву на окупованих територіях.

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