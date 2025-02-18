ФСБ готує провокації для дискредитації опору — «АТЕШ»

Російські спецслужби планують організувати теракти проти мирних жителів, щоб потім звинуватити в них партизанський рух опору. Про це повідомляє український опір «АТЕШ» із посиланням на своїх інформаторів у ФСБ.



За даними спротиву, такі провокації будуть використані для посилення репресій на тимчасово окупованих територіях України та в самій Росії.



«Це стандартна методичка ФСБ, яку вони застосовували й раніше для тотального контролю», - заявляють в «АТЕШ».



В організації наголосили, що їхні дії спрямовані виключно проти російських військових окупантів і вони засуджують будь-які злочини проти мирних громадян.



Раніше російська влада оголосила «АТЕШ» терористичною організацією, що може свідчити про підготовку провокацій. Нагадаємо, агент українського спротиву вивів з ладу російський комплекс РЕБ.