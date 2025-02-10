Удари Росії по Краматорську та Костянтинівці: Репортаж з прифронтових міст ►

Наслідки нічного обстрілу Костянтинівки російськими військами 9 лютого. Фото: Новини Донбасу

Увечері 9 лютого російська армія скинула на Костянтинівку 9 авіабомб. Поранення отримали п'ятеро людей — дві жінки та троє чоловіків. Також постраждали житло та автомобілі місцевих мешканців.

Серед постраждалих — Михайло та його дружина, яка страждає на діабет. Подружжя після обстрілу потрапило до лікарні, але попри шоковий стан мешканці Костянтинівки повернулися додому.

Житель Костянтинівки, Донецької області після обстрілу. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

«А як я залишу її [дружину] одну? — каже Михайло. — Їй треба ходити. Бо вчора вночі тут вже почали лазити. Щось має бути ціле. Лікарі сказали, що все нормально, все загоїться. Зараз об 11-ій на перев'язку, а там буде видно — чи відпустять».

Михайлу та його дружині поки тимчасово доведеться жити в сусідньому будинку, бо їхня квартира повністю зруйнована. Така сама ситуація і в їхніх сусідів. Людям поки що подітися нема куди, до того ж вони вже вдруге залишилися без житла.

Олена, мешканка Костянтинівки, каже: «Я залишилася без нічого! Все, я бомж!».

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

На питання, чи не думає вона їхати кудись у безпечніше місце, Олена відповідає: «Товариші, дайте мені ключі, назвіть мені адресу, я — із задоволенням. У мене два собаки — вівчарка та лабрадор. І тато лежачий, куди ми поїдемо?».

З наближенням фронту Росія дедалі частіше б'є по Костянтинівці. Але, незважаючи на ситуацію, що погіршується, люди все ще залишаються в місті.

«Їхати нам нікуди, на нас ніде не чекають, — каже мешканець Костянтинівки Владислав. — Фінансову допомогу нам дають дуже малу, на житло не вистачить. Саме тому звідси люди і не виїжджають, тут ніякі не "ждуни", не чекають тут [росіян]. Тут усі за Україну, люблять Україну, але у зв'язку з такими обставинами, як кажуть, сподіватимемося на краще».

До постійних і дедалі частішим обстрілам додалися дрони. Їх дедалі частіше бачать жителі Костянтинівки.

«Вчора сусідка помітила дрон. Ну, чи дрон, чи щось схоже на нього. Вона казала, ніби щось літало, якісь звуки були. Після чого стався ось такий приліт», — розповів Владислав.

Неспокійно минулого вечора було й у Краматорську. Там на житловий квартал росіяни також скинули авіабомбу.

Мешканка Краматорська, Олена, каже: «Навіть вікна з того боку випали. Я на першому поверсі живу, усі вікна вибило. Страшно, бо такого в нашому районі ще ніколи не було».

Російський боєприпас влучив у приватний будинок, де мешкав місцевий учитель фізкультури — він загинув. Євген Миргородський у 2023 році отримав звання «Учитель року».

Житель Краматорська Владислав згадує: «В одному й тому самому одязі, і влітку, і взимку, пробіжка у нього. Говорять, що не можуть знайти голову, тіло знайшли, голову не можуть знайти».

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

Поранення після обстрілу Краматорська дістали 12 осіб. Щодо матеріальних втрат, то найбільшої шкоди завдано місцевому бізнесу: СТО, а також торговим павільйонам.

«От, годинник зупинився саме у час прильоту. Потім, коли скінчилась тривога, почали з'їжджатися сюди, дивитись. А що вдієш? Дочекалися ранку та приїхали, як то кажуть, працювати», — каже Владислав.

Владислав — один із тих, чий торговий павільйон вже вдруге страждає від атаки росіян.

Комунальники усувають наслідки обстрілу в Краматорську. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу

«Перший [удар] був, як то кажуть, пробний. А зараз уже таке – капець. Вперше просто постраждали вікна, рами. Товар, що стояв біля вікон, трохи постраждав. А цього разу пробило аж до кінця», — розповів він.

Також ударом російських військових частково зруйновано 56 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти, зокрема лікарня.