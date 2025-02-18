РФ готує українських дітей в окупації до війни: вчать тримати автомат і співають про «службу батьківщині»

Окупанти насаджують пропаганду війни у дитсадках. Фото: Маріупольська міськрада

У захопленому Маріуполі Донецької області дітей з раннього дитинства готують до війни. У місті активно триває підготовка до так званого свята «день захисника вітчизни», діти виступатимуть під військові пісні у камуфляжі. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



«В одному з дошкільних закладів дітей змусили виступати під пісню про «службу батьківщині» та «тримання автомата». Його виклала мати одного з дітей, який відвідує садок», — йдеться у повідомленні.



Давно не секрет, що в окупованих населених пунктах продовжується мілітаризація школярів. Загарбники активно залучають дітей до «юнармії», «руху перших», школярів відправляють у літні табори, де вони вчаться стріляти, щоби потім вбивати.



Крім того, у навчальних закладах проходять так звані «уроки мужності та безпеки», де насаджують російські пропагандистські наративи.



Раніше ми писали, що монумент «Маріуполь — місто військової слави» будують на площі між парком Петровського та заводоуправлінням колишнього машинобудівного заводу «Азовмаш».