Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»

Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.



Як стверджує Наумець, ще в 2020 році «міністерствам» освіти, охорони здоров'я та будівництва знадобилася нова спецтехніка. У ході конкурсу найкращу пропозицію зробила «Пошта Донбасу», запропонувавши техніку від «КамАЗу» за ціною 3,2–3,4 млн рублів за одиницю.



Однак, за його словами, голова «ДНР» Денис Пушилін та «заступник голови уряду» Володимир Пашков наполягли на купівлі вживаної техніки «з Європи». У результаті було придбано сміттєвози з пробігом 400-500 тис. км за ціною 2,4 млн рублів за машину.



«Міністерство будівництва» намагалося заперечити і п'ять разів писало уряду, що техніка ненадійна, але рішення змінити не вдалося і контракт було укладено. Незабаром після цього були кримінальні справи: звинувачення сімом фейковим чиновникам, включаючи Наумця.



Після закриття справи Наумець звернувся до Пушиліна і до «Мінбуду» з проханням поновити його на посаді, але отримав неофіційну відмову. Тоді він вирішив добиватися поновлення через суд.



Проте донецькі юристи стверджують, що на момент його звільнення існувала «ДНР», а тепер це нібито територія Росії. На їхню думку, посади, на яку хоче повернутися Наумець, більше не існує.



Сам колишній «міністр» із цим не згоден.