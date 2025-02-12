Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Пушилін хоче відбирати квартири в тих, хто не в окупації. Що це означає на практиці

12 лютого 2025, 16:02

Пушилін хоче відбирати квартири в тих, хто не в окупації. Що це означає на практиці

Відеозвернення маріупольців, які залишилися без житла. Фото: кадр із відео Відеозвернення маріупольців, які залишилися без житла. Фото: кадр із відео

Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін зустрівся з Володимиром Путіним, щоб обговорити соціальне становище на окупованих територіях Донеччини, а потім виступив із заявою. Він запропонував забирати квартири у тих людей, які знаходяться поза межами окупації, але отримали російські паспорти, зареєстрували своє майно за російськими законами і чи то здають, чи то безкоштовно віддають у користування іншим людям свої приватні квадратні метри.

«Вони, ці люди, з паспортами України прибували на територію регіону для отримання паспорта громадянина Російської Федерації, реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна в ЄДРНМ  РФ (єдиний державний реєстр нерухомого майна Росії), а потім повернулися до місць свого фактичного проживання на території України або інших недружніх держав. При цьому ними здійснюється комерційна діяльність щодо таких об'єктів нерухомості за допомогою оренди в межах Російської Федерації і ці гроші  в тому числі спрямовуються на фінансування держави України та збройних формувань.  Цьому треба приділити підвищену увагу», — заявив Пушилін.

Він вважає, що люди, якщо вони не хочуть жити на постійній основі в окупації, не мають права розпоряджатися своєю приватною власністю, і що її треба відбирати.

Його така гостра реакція на ситуацію пояснюється тим, що державна дума РФ готується ухвалити законопроєкт № 8262418, який максимально спростить адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства.

Російські законотворці вирішили полегшити людям, які страждають через зміну статусу окупованих територій, процедуру переоформлення прав власності за російськими законами. Якщо раніше для того, щоб відновити втрачені документи на квартиру, підтвердити право власності когось із членів родини тощо необхідно було звертатися до суду, то після ухвалення закону рішення будуть ухвалювати спеціальні комісії. До складу комісії будуть входити і представники російського реєстру нерухомого майна. Тобто рішення про внесення даних в реєстр буде ухвалюватися одночасно.

Цей закон дозволив би поновитися у правах тисячам людей, які зараз не можуть довести право власності на своє житло навіть у суді.

Але одночасно цей законопроєкт у разі ухвалення позбавив би сотні тих, хто зараз заробляє на житлі в окупації, їхніх заробітків.

Крім того, у разі ефективного застосування закону окупаційна адміністрація Донецької області втрачає значну частину житлового фонду, який вона фактично краде зараз у законних власників і використовує, по-перше, для власного збагачення, по-друге, для вирішення відсутності компенсаційного житла тим, хто втратив квартиру або будинок в результаті російської агресії.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Денис Пушилін під час своєї пресконференції відверто заявив, що компенсаційне житло більше на території Донеччини що знаходиться під контролем РФ будуватися не буде. І що замість того окупанти планують ремонтувати крадене житло і передавати його безхатченкам.

Під час свого діалогу з президентом РФ Путіним він про це, звичайно, не згадав. Проте його публічна заява із пропозицією позбавляти права власності на житло тих, хто не знаходиться на окупованих територіях (попри наявність російських документів), свідчить про актуальність проблеми. Представники окупаційної адміністрації втрачають тисячі квартир, які їхні власники встигли переоформити за російськими законами.

Тож Пушилін запропонував внести доповнення до законопроєкту № 8262418 і наділити комісії, які будуть ухвалювати рішення про визнання українських документів на право власності на нерухомість, додатковими повноваженнями. Він просить Путіна дозволити комісіям не тільки видавати документи на житло, а і забирати документи в тих, хто не знаходиться в окупації.

«З метою вирішення зазначеного проблемного питання пропонується доповнити законопроект про нерухоме майно зокрема забороною здавання в оренду або інших видів надання послуг, в тому числі і у безкоштовне  користування, також пропонується розглянути можливість тимчасового вилучення таких об'єктів нерухомості за рішенням регіональної комісії для використання з метою маневреного фонду республіки на період відсутності власників», - запропонував Пушилін. 

Яким буде рішення Путіна, не важко здогадатися. Можна очікувати, що після ухвалення відповідних рішень (це може забрати до 3-4 місяців, за оцінками російських юристів), приблизно з літа цього року на окупованих територіях почнеться новий виток великого пограбування українців.

Читайте також: Конфісковане житло замість відновлення: як окупаційна влада вилучає квартири в українців.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилін Володимир Путін
Місця
Донецька область
Інше
окупація Закон Паспорт Квартири
@novosti.dn.ua

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
10:55
Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
08:58
Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку
13:45
Росія посилює тиск на молодь у школах ТОТ
11:31
СБУ і Нацполіція викрили екснардепа та його синів: вели бізнес на окупованій території та платили податки РФ
23:00
Головне за день: Удар по Краматорську. Трамп каже, що вже «досягає прогресу» у переговорах
14:45
В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
усі новини
17:39
Окупанти протягом доби завдали майже 4 тисяч ударів по Донеччині, це рекордне число — ОВА
17:36
Зеленський відповів, коли в Україні можуть скасувати воєнний стан
17:25
У США не вірять, що Україна може повернутися до кордонів 1991 року — голова Пентагону
16:54
За минулий тиждень виїхала одна людина: скільки людей досі залишається у Часовому Яру та Торецьку
16:50
Війська РФ майже окупували Срібне та захоплюють Запоріжжя на Покровському напрямку: у DeepState розповіли, у чому небезпека
16:40
Найяскравіші моменти із виступів Monatik, які неможливо забути
16:18
У Покровській громаді залишається менше 9 тисяч осіб, кількість обстрілів зростає щодня — Філашкін
16:13
Гра з «щуром»: в СБУ розповіли, як використовували агента ФСБ у своїх цілях
15:40
Росіяни обстрілюють Костянтинівку з артилерії
15:31
СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ, який шпигував за захисниками Покровська
15:05
Пораненого окупанта відправили на штурм, незважаючи на втрату ока
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
14:49
Через удар по Києву постраждали українські канали іномовлення
14:23
«Україна готова до переговорів щодо завершення війни», – Умєров
14:05
Десять авіаударів по Костянтинівці: у міській адміністрації розповіли про наслідки
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
13:32
Атака на Слов'янськ: у МВА показали наслідки, багато пошкоджень
12:50
СБУ затримала керівника Штабу Антитерористичного центру за шпигунство на користь ФСБ
12:32
Повітряні сили показали роботу мобільних вогневих груп ППО
12:25
ВР продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних
усі новини
ВІДЕО
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
12 лютого, 13:45
Голова СБУ затримав «щура», який працював на ФСБ. Фото: СБУ СБУ затримала керівника Штабу Антитерористичного центру за шпигунство на користь ФСБ
12 лютого, 12:50
Робота мобільних вогневих груп ППО. Фото: кадр із відео Повітряні сили показали роботу мобільних вогневих груп ППО
12 лютого, 12:32
Знищена російська бронетехніка на лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Росіяни відновили штурми з бронетехнікою на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили БМП з десантом
12 лютого, 11:23
Російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків. Фото: кадр із відео На Куп'янському напрямку російська БМП-1 розчавила своїх штурмовиків
12 лютого, 09:49
Знищення російських фортифікацій на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські танкісти прямим наведенням впритул знищили російські фортифікації на Донеччині: кадри
12 лютого, 09:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір