Пушилін хоче відбирати квартири в тих, хто не в окупації. Що це означає на практиці

Відеозвернення маріупольців, які залишилися без житла. Фото: кадр із відео

Очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін зустрівся з Володимиром Путіним, щоб обговорити соціальне становище на окупованих територіях Донеччини, а потім виступив із заявою. Він запропонував забирати квартири у тих людей, які знаходяться поза межами окупації, але отримали російські паспорти, зареєстрували своє майно за російськими законами і чи то здають, чи то безкоштовно віддають у користування іншим людям свої приватні квадратні метри.



«Вони, ці люди, з паспортами України прибували на територію регіону для отримання паспорта громадянина Російської Федерації, реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна в ЄДРНМ РФ (єдиний державний реєстр нерухомого майна Росії), а потім повернулися до місць свого фактичного проживання на території України або інших недружніх держав. При цьому ними здійснюється комерційна діяльність щодо таких об'єктів нерухомості за допомогою оренди в межах Російської Федерації і ці гроші в тому числі спрямовуються на фінансування держави України та збройних формувань. Цьому треба приділити підвищену увагу», — заявив Пушилін.

Він вважає, що люди, якщо вони не хочуть жити на постійній основі в окупації, не мають права розпоряджатися своєю приватною власністю, і що її треба відбирати.



Його така гостра реакція на ситуацію пояснюється тим, що державна дума РФ готується ухвалити законопроєкт № 8262418, який максимально спростить адаптацію українських документів на нерухоме майно до російського законодавства.



Російські законотворці вирішили полегшити людям, які страждають через зміну статусу окупованих територій, процедуру переоформлення прав власності за російськими законами. Якщо раніше для того, щоб відновити втрачені документи на квартиру, підтвердити право власності когось із членів родини тощо необхідно було звертатися до суду, то після ухвалення закону рішення будуть ухвалювати спеціальні комісії. До складу комісії будуть входити і представники російського реєстру нерухомого майна. Тобто рішення про внесення даних в реєстр буде ухвалюватися одночасно.



Цей закон дозволив би поновитися у правах тисячам людей, які зараз не можуть довести право власності на своє житло навіть у суді.



Але одночасно цей законопроєкт у разі ухвалення позбавив би сотні тих, хто зараз заробляє на житлі в окупації, їхніх заробітків.



Крім того, у разі ефективного застосування закону окупаційна адміністрація Донецької області втрачає значну частину житлового фонду, який вона фактично краде зараз у законних власників і використовує, по-перше, для власного збагачення, по-друге, для вирішення відсутності компенсаційного житла тим, хто втратив квартиру або будинок в результаті російської агресії.



Нагадаємо, що в грудні 2024 року Денис Пушилін під час своєї пресконференції відверто заявив, що компенсаційне житло більше на території Донеччини що знаходиться під контролем РФ будуватися не буде. І що замість того окупанти планують ремонтувати крадене житло і передавати його безхатченкам.

Під час свого діалогу з президентом РФ Путіним він про це, звичайно, не згадав. Проте його публічна заява із пропозицією позбавляти права власності на житло тих, хто не знаходиться на окупованих територіях (попри наявність російських документів), свідчить про актуальність проблеми. Представники окупаційної адміністрації втрачають тисячі квартир, які їхні власники встигли переоформити за російськими законами.



Тож Пушилін запропонував внести доповнення до законопроєкту № 8262418 і наділити комісії, які будуть ухвалювати рішення про визнання українських документів на право власності на нерухомість, додатковими повноваженнями. Він просить Путіна дозволити комісіям не тільки видавати документи на житло, а і забирати документи в тих, хто не знаходиться в окупації.



«З метою вирішення зазначеного проблемного питання пропонується доповнити законопроект про нерухоме майно зокрема забороною здавання в оренду або інших видів надання послуг, в тому числі і у безкоштовне користування, також пропонується розглянути можливість тимчасового вилучення таких об'єктів нерухомості за рішенням регіональної комісії для використання з метою маневреного фонду республіки на період відсутності власників», - запропонував Пушилін.



Яким буде рішення Путіна, не важко здогадатися. Можна очікувати, що після ухвалення відповідних рішень (це може забрати до 3-4 місяців, за оцінками російських юристів), приблизно з літа цього року на окупованих територіях почнеться новий виток великого пограбування українців.



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