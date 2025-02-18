Ураження північнокорейської САУ на Луганщині: у ЗСУ відповіли, чи є війська КНДР на Донбасі

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Волошина у Фейсбук

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» військові КНДР не були помічені. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



Однак, за його словами, це перший випадок, коли Сили безпілотних систем ЗСУ, зокрема бійці 412-го полку безпілотних систем Nemesis виявили та уразили рідкісну північнокорейську САУ М-1978 «Коксан» з гарматою калібром 170-мм.



«Як вона з'явилася в Луганській області у загарбницької армії та на території України залишається тільки здогадуватися. Хоча у відритих джерелах була інформація, що КНДР передавала Росії свої самохідні артилерійські установки «Коксан». Але хай там як, наші незламні воїни у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат у живій силі та техніці, знищують його на землі, у воді та в повітрі, перешкоджають втіленню загарбницьких планів окупантів», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, що вперше САУ «Коксан» на російському озброєнні помітили у жовтні 2024 року.