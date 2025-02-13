«ДНР» заявила, що хоче видобувати літій на захоплених територіях Донбасу

В угрупуванні «ДНР» заявили, що розраховують на розробку літію та інших рідкісноземельних металів на території Донбасу, яку захопила російська армія.



«До розробок ще не приступили, проводяться спеціалістами роботи попередні, тому що території нещодавно звільнені, там доведеться ще попрацювати і з розмінування, і з іншого. Але я вам скажу, що дуже перспективні напрями для наповнення бюджету як регіонального, так і федерального», — заявив голова окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін.



Він стверджує, що основні запаси літію та титану, які є на Донбасі, вже захоплені Росією.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче «дарувати» Заходу свої запаси, але пропонує взаємовигідну співпрацю, причому США мають отримати пріоритетний доступ до родовищ.



Україна ще не почала ґрунтовного видобутку рідкісноземельних металів — це дорогі процеси, які вимагають багатомільйонних інвестицій. Але дослідження вказують на великий потенціал можливого їх видобутку.



Крім цього, значна частина родовищ рідкісноземельних елементів знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чи може це стати передумовою можливої деокупації східних територій України — розбиралися «Новини Донбасу».

Президент Володимир Зеленський заявив західним журналістам, що Київ не має наміру «віддавати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки.



За його словами, наразі менше ніж 20% мінеральних ресурсів України перебувають під контролем Росії, зокрема близько половини запасів рідкісноземельних металів. Частина Росія вже може почати передавати своїм союзникам — Північній Кореї та Ірану — в обмін на людей, гроші та зброю.