Зеленський має «прийняти реальний стан речей» — держсекретар США

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Euronews

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що внаслідок війни з Росією Україну відкинуто на 100 років назад. Про це він сказав в інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі 30 січня.

«Україну відкинули на 100 років назад, її енергосистему зруйновано. Комусь доведеться платити за відновлення всього цього. А скільки українців виїхало з України і зараз мешкає в інших країнах? Вони можуть ніколи не повернутись. І це – майбутнє, і воно під загрозою», – сказав він.

За словами Рубіо, попередня адміністрація США переконала людей повірити, що Україна може «не просто перемогти Росію, а знищити її», повернути все до стану 2014 року, а продовження війни, на його думку, руйнує Україну.

«Ми фінансуємо глухий кут, тривалий конфлікт, в якому Україна руйнує саму себе і втрачає все більше і більше території», — сказав Рубіо.

Глава Держдепартаменту США заявив, що Володимиру Зеленському буде нелегко піти на поступки для вирішення конфлікту, але він має «прийняти реальний стан речей».

Він закликав припинити конфлікт в Україні та висловив думку, що кожній стороні доведеться чимось пожертвувати заради його припинення під час переговорів.

Нагадаємо, раніше глава Кремля Володимир Путін прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про можливі переговори щодо завершення війни в Україні. За словами російського президента, «Москва завжди відкрита до контактів», але він звинуватив Україну у неможливості таких переговорів із низки причин.