Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ збили 33 дрони

У ніч на 15 лютого російські війська атакували Україну 70 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад йшов із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).



Сили оборони України ліквідували 33 російські безпілотники, ще 37 дронів-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



За даними військових, збиті дрони були знищені у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атаку відображали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.



Раніше слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російського удару по укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.



На Херсонщині 14 лютого російський безпілотник атакував 49-річного місцевого мешканця. Чоловік загинув.