Ночная атака «Шахедов» на Украину: ВСУ сбили 33 дрона

В ночь на 15 февраля российские войска атаковали Украину 70 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Воздушное нападение шло с направлений Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).



Силы обороны Украины ликвидировали 33 российских беспилотника, еще 37 дронов-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.



По данным военных, сбитые дроны были уничтожены в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Атаку отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.



Ранее следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российского удара по укрытию четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.



На Херсонщине 14 февраля российский беспилотник атаковал 49-летнего местного жителя. Мужчина погиб.