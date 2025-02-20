Підрив заступника начальника окупаційної адміністрації Бердянська: у ГУР розповіли подробиці

Ліквідований заступник начальника окупаційної адміністрації Бердянська Євген Богданов. Фото: ГУР

20 лютого о 06:05 вибухнув сірий позашляховик Renault Duster біля 96-го будинку на Східному проспекті окупованого міста Бердянськ Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Автомобіль повністю вигорів. Всередині машини був Євген Богданов – громадянин Росії, який обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська. Внаслідок вибуху він загинув.



До обов'язків Богданова входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у захоплених районах Запорізької області. За даними ГУР, під час перебування на окупованих територіях він неодноразово скоював воєнні злочини проти громадян України.



«Воєнний злочинець народився 11 серпня 1970 року у місті Пікалево Ленінградської області. До Бердянська прибув відразу після захоплення міста військами країни-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб», – розповіли у розвідці.

Нагадаємо, що Богданов також займався будівництвом доріг на захоплених територіях.