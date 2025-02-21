Стало відомо, хто блокує новий пакет військової допомоги Євросоюзу для України

Угорщина не підтримає виділення нового пакету військової допомоги ЄС для України. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на агентство DPA.

Зазначається, що раніше служба зовнішніх зв'язків ЄС внесла пропозицію щодо додаткової військової допомоги Україні на суму близько 6 млрд євро. Як стало відомо німецькому агентству DPA із джерел у ЄС, 3,5 млрд євро потрібно для постачання 1,5 млн артилерійських снарядів, 500 млн євро — на системи ППО, а ще 2 млрд євро — на оснащення та підготовку двох українських бригад.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто написав у соцмережі X, що його країна вважає ініціативу голови дипломатії ЄС Каї Каллас спрямованою на зміцнення позицій Києва на переговорах, а не на досягнення миру.

«Угорщина не підтримає витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни», — йдеться у повідомленні.

Сійярто також оголосив про прагнення відкласти рішення про продовження чинних санкцій проти Росії.