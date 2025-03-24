Делегації України та США проведуть ще один раунд переговорів — ЗМІ

Представники України та США проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі американської та російської делегацій у Ер-Ріяді. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Про те, що між Києвом та Вашингтоном пройде другий раунд переговорів, також повідомив телеканал «Суспільне» із посиланням на джерело в українській делегації.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що делегація України залишається в Ер-Ріяді і очікує на результати переговорів між США та Росією.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ТАСС сьогодні підтвердив. що чорноморська ініціатива буде основною темою сьогоднішніх контактів в Ер-Ріяді між делегаціями Росії та США. Путіну негайно доповідатимуть про підсумки консультацій делегацій РФ та США в Ер-Ріяді, зазначив Пєсков.