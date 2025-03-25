У DeepState назвали мету наступу ЗСУ у Бєлгородській області

Ситуація у Бєлгородській області. Фото: карта DeepState

Минулого тижня почали з'являтися кадри ударів по українських підрозділах у селі Демидівка Бєлгородської області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState.



Російські війська намагаються прорвати кордон на Сумщині – біля сіл Басівка та Володимирівка, щоб створити «буферну зону».



«Симетрично діють і Сили оборони України, щоб не дати ініціативі перейти на бік ворога. У росіян зараз значно більше угруповання військ, тому стримати їх – завдання із зірочкою», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що раніше в DeepState підтвердили, що ЗСУ ведуть бої у Бєлгородській області.