РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 57 цілей

ППО збила 57 цілей. Фото: ілюстративне

Російські окупанти в ніч на 31 березня запустили по Україні дві балістичні ракети і 131 дрон. Сили протиповітряної оборони збили 57 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 31 березня 2025 року (з 20:00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області, і 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — ідеться в повідомленні





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 57 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.



Крім того, 45 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російська армія лише за минулий тиждень запустила Україною 1310 авіаційних бомб і понад 1000 БПЛА. Окрім того, росіяни атакували за допомогою ракет різних типів.