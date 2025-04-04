У Харкові зросла кількість загиблих після російської атаки

У Харкові збільшилася кількість загиблих та поранених після нічної атаки росіян. Фото: ДСНС

У Харкові кількість загиблих внаслідок атаки російських БПЛА збільшилася до чотирьох людей. Ще 35 осіб постраждали. Про це у п'ятницю, 4 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, в ніч проти 4 квітня російські окупаційні війська обстріляли Харків за допомогою ударних дронів.

Зазначалося, що один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спровокувавши велику пожежу. Ще один БПЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок в Новобаварському районі.