У Харкові зросла кількість загиблих після російської атаки

У Харкові кількість загиблих внаслідок атаки російських БПЛА збільшилася до чотирьох людей. Ще 35 осіб постраждали. Про це у п'ятницю, 4 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, в ніч проти 4 квітня російські окупаційні війська обстріляли Харків за допомогою ударних дронів.
Зазначалося, що один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спровокувавши велику пожежу. Ще один БПЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок в Новобаварському районі.
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