Міноборони РФ повідомило, що росіяни взяли контроль Гуєво у Курській області, Київ це не підтверджує

Російські військові взяли під контроль село Гуєво у Курській області, повідомили у Міноборони Росії та підтвердив OSINT-проект BlackBird. Це було останнє село із довоєнним населенням понад 100 осіб, яке досі контролювали ЗСУ у російському регіоні.

Російське Міноборони повідомило про повернення Гуєва вдень у вівторок.

Аналітики із фінської BlackBird Group ще у понеділок підтвердили перехід села під контроль Росії. На геолокованих кадрах російські військові піднімають прапор над церквою у центрі села.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у ніч проти вівторка звернув увагу на публікації проросійських блогерів про взяття села, не давши своєї оцінки.

Близький до українського Міноборони проект DeepState продовжує вказувати Гуєво як під контролем ЗСУ.

Кордон цього села знаходиться за 1,5 км від кордону з Україною.