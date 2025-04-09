ГУР розбили окупантів на Запорізькому фронті: понад 12 втрат у РФ

Скиди з дронів на росіян у Запорізькій області. Фото: кадр із відео

Військові Головного управління розвідки Міноборони України знищили понад 12 російських загарбників на Запорізькому напрямку, повідомила пресслужба ГУР.







На опублікованому відео показано роботу підрозділу Group 10 Департаменту активних дій. Бійці успішно застосували FPV-дрони та провели зачистку населеного пункту від ворожих сил. Також у полон взято двох російських штурмовиків.

Розвідники взяли в полон двох окупантів.

«Боротьба триває! Слава Україні!», - заявили у ГУР.



Тим часом Генштаб повідомляє: на Гуляйпільському напрямку ворог атакував у районах Вільного Поля та Бурлацького, а на Оріхівському — здійснив чотири штурми поблизу Степового та Лобкового, але всі атаки було відбито.

Мапа просування армії РФ на Запорізькому напрямку.

Раніше дрони ЗСУ атакували російський військовий аеродром у Моздоку в Північній Осетії.