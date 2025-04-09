Трактор підірвався на міні у Снігурівській громаді

Результат наїзду трактора на ВНП. Фото: ДСНС Миколаївської області

У Снігурівській громаді Миколаївської області на полі підірвався трактор, повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.



Інцидент стався вчора ввечері, коли спецтехніка наїхала на вибухонебезпечний предмет у полі за межами міста Снігурівка в Баштанському районі. На щастя, люди не постраждали, проте трактор зазнав механічних пошкоджень.



Рятувальники звертають увагу громадян на небезпеку, що її становлять деокуповані населені пункти та поля, які залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.



Очищення територій займе багато часу, оскільки окупанти активно використовували снаряди, залишаючи українські землі «нашпигованими» боєприпасами.