Двоє людей загинули сьогодні на Донеччині через російські обстріли — ОВА

Щонайменше двоє людей загинули і двоє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області окупаційними військами РФ.
Про це 9 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зазначається, що у селі Багатир Великоновосілківської громади загинув 50-річний чоловік, пошкоджено будинок.
У Костянтинівці сьогодні загинула 40-річна жінка, пошкоджено 2 будинки.
Також, за повідомленням начальника ОВА, поранення дістали житель Сіверська та мешканка Лимана. В обох містах внаслідок обстрілу є суттєві руйнування.
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