У Чувашії намагалися підірвати колишнього військкома: російське слідство шукає «український слід»

Машину колишнього військового комісара Чуваської Республіки (РФ) Бахтіора Холікова хотіли підірвати. Про це повідомляє російський пропагандистський канал SHOT.



Під автомобілем Холікова у селищі Старі Урмари було виявлено вибуховий пристрій. Сигнал від встановленої на машині розумної камери дозволив Холікову вчасно викликати спецслужби, які знешкодили бомбу. Російське слідство розглядає версію щодо причетності до спроби теракту українських спецслужб.



На посаді військкома Холіков займався мобілізацією резервістів. Опікувався федеральнною програмою з набору мобілізаційного резерву БАРС. У відкритих джерелах про нього майже немає інформації.