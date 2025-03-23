У Донецькій області група російських військових підірвалася на міні

Результат підриву ЗС РФ на міні в Донецькій області. Фото: кадр із відео

У Донецькій області група солдатів ЗС РФ підірвалася на міні. Відео події опублікував телеграм-канал RST.



На кадрах видно, як група з чотирьох російських загарбників рухається полем, і один із них наступає на снаряд, який одразу детонує. Вибуховою хвилею відкинуло і російського військовослужбовця, який знімав пересування групи.



За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один військовослужбовець РФ загинув на місці, ще троє дістали травми різного ступеня тяжкості.