У Донецькій області група російських військових підірвалася на міні

У Донецькій області група солдатів ЗС РФ підірвалася на міні. Відео події опублікував телеграм-канал RST.
На кадрах видно, як група з чотирьох російських загарбників рухається полем, і один із них наступає на снаряд, який одразу детонує. Вибуховою хвилею відкинуло і російського військовослужбовця, який знімав пересування групи.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один військовослужбовець РФ загинув на місці, ще троє дістали травми різного ступеня тяжкості.
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