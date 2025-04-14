Торецьк перетворився на місто-привид через обстріли РФ

Місто-привид на Донбасі, кадри зруйнованого Торецька. Фото: кадр із відео

Весна в зруйнованому Торецьку — відео з прифронтового міста опублікувала 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.







Уже дев'ять місяців бійці бригади разом із приданими підрозділами ведуть запеклу битву за Торецьк.



«За цей час оскаженілий "русскій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид», - йдеться в повідомленні захисників.

Раніше повідомлялося, що найбільш напруженою залишається ситуація на Торецькому та Покровському напрямках у Донецькій області.