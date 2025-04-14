Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ з HIMARS вдарили по пункту управління російських військ у Курській області: поранений командир полку

14 квітня 2025, 19:13

ЗСУ з HIMARS вдарили по пункту управління російських військ у Курській області: поранений командир полку

Гуєво в Курській області. Фото: карта DeepState Гуєво в Курській області. Фото: карта DeepState

11 квітня близько 17:15 українська армія з РСЗВ HIMARS завдала ракетного удару по передовому пункту управління військ 30-го мотострілецького полку ЗС РФ у селі Гуєво Курської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».

Внаслідок удару загинули сім російських окупантів – заступник командира полку, командир взводу зв'язку, п'ять військовослужбовців розвідувальної роти, ще чотири – отримали поранення. Серед поранених – командир полку, полковник Шипіцин.

Нагадаємо, що українські десантники захопили позиції російських військ поблизу селища Білогорівка Луганської області.

ТЕГИ

Місця
Курська область
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені ракетний удар HIMARS Полк Пункт управління Командир
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області
19:45
«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
усі новини
21:34
У ЗСУ розповіли про місце частих боїв та атак російських військ на Лиманському напрямку
21:03
Зеленський відповів, як закінчиться війна проти Росії
20:19
ЗСУ за день відбили два масованих штурми на Новопавлівському напрямку: знищені танки та БМП росіян
19:18
У російському Оренбурзі підірвали підстанцію
19:13
ЗСУ з HIMARS вдарили по пункту управління російських військ у Курській області: поранений командир полку
18:39
У ЗСУ відповіли, де на Донбасі армія РФ використовує найбільшу кількість бронетехніки
18:35
Дональд Трамп вважає Байдена та Зеленського винними у початку війни в Україні
17:51
Українські десантники захопили позиції російських військ поблизу Білогорівки
17:24
Авіація РФ фугасною авіабомбою вдарила по Родинському: пошкоджені понад 20 будинків, виникла пожежа
17:17
Бразильський доброволець ліквідував окупанта під Харковом
16:30
Майбутній канцлер Німеччини готовий передати далекобійні ракети Taurus Україні — DW
16:22
В Одеській області знешкоджено дві морські міни
16:02
МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління БпЛА окупантів
15:49
Після обстрілу Сум сьогодні постраждала одна людина — МВА
15:15
РФ частково захопила Ямполівку, бої точаться в «сірій зоні»
15:15
Чотири людини загинули через російський обстріл на Харківщині 14 квітня — ОВА
14:59
Поліцейські встановили російського військового, який вимагав у батька віддати свою 12-річну доньку в Бучі
14:38
У Сумах знову прогримів вибух: перед цим очевидці чули звук безпілотника
13:55
Інститут нацпам'яті визнав Жванецького «пропагандистом російської імперської політики»
13:25
НАБУ оголосило в розшук фігурантку справи про харчування ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська бронетехніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ за день відбили два масованих штурми на Новопавлівському напрямку: знищені танки та БМП росіян
14 квітня, 20:19
Наступ українських десантників біля Білогорівки. Фото: кадр із відео Українські десантники захопили позиції російських військ поблизу Білогорівки
14 квітня, 17:51
Наслідки удару по Родинському. Фото: ДСНС Авіація РФ фугасною авіабомбою вдарила по Родинському: пошкоджені понад 20 будинків, виникла пожежа
14 квітня, 17:24
Ліквідація окупанта іноземним добровольцем. Фото: кадр із відео Бразильський доброволець ліквідував окупанта під Харковом
14 квітня, 17:17
Підрив морських мін в Одеській області. Фото: кадр із відео В Одеській області знешкоджено дві морські міни
14 квітня, 16:22
Удар GBU-62 по російському опорнику і ПУ. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління БпЛА окупантів
14 квітня, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір