ЗСУ з HIMARS вдарили по пункту управління російських військ у Курській області: поранений командир полку

Гуєво в Курській області. Фото: карта DeepState

11 квітня близько 17:15 українська армія з РСЗВ HIMARS завдала ракетного удару по передовому пункту управління військ 30-го мотострілецького полку ЗС РФ у селі Гуєво Курської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Внаслідок удару загинули сім російських окупантів – заступник командира полку, командир взводу зв'язку, п'ять військовослужбовців розвідувальної роти, ще чотири – отримали поранення. Серед поранених – командир полку, полковник Шипіцин.

Нагадаємо, що українські десантники захопили позиції російських військ поблизу селища Білогорівка Луганської області.