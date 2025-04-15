Зеленський звільнив голів військових адміністрації Сумської та Луганської областей

Начальника військової адміністрації Луганської області Артема Лисогора звільнено з посади. Фото: ОВА

Кабінет міністрів України погодив звільнення виконуючого обов'язки начальника військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха, а також голови військової адміністрації Луганської області Артема Лисогора.

Про це повідомив постійний представник Уряду України у Верховній раді Тарас Мельничук.

Замість Артюха планують призначити Олега Григорова – начальника головного управління Національної поліції у Луганській області.

Також, за словами Мельничука, схвалено звільнення голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

На його місце планують призначити Олексія Харченка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що після російського ракетного удару по Сумах мер Конотопа (друге велике місто Сумської області) звинуватив Артюха в тому, що той організував нагородження військових бригади територіальної оборони. Артюх визнав, що нагородження було, але стверджує, що він не був організатором заходу.

«Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений», — сказав Артюх у коментарі «Суспільне».