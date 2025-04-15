У «Резерв+» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%

Військовозобов'язані громадяни України зможуть сплатити штраф за порушення правил військового обліку з 50% знижкою через застосунок «Резерв+». Така можливість стане доступною вже влітку. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.



Крім того, для тих, хто вже проходить військову службу, але має несплачений штраф за порушення військового обліку, передбачено повне звільнення від його сплати. Норма запроваджена Законом № 4316-IX від 13 березня 2025 року, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

Як працюватиме система онлайн-оплати:

користувач подає заяву до «Резерв+» про визнання порушення;

отримує постанову про порушення прямо в застосунку;

оплачує штраф за реквізитами в застосунку, після чого постанова автоматично вважається виконаною.

Важливо: після отримання постанови у громадянина буде 20 днів, щоб оплатити штраф зі знижкою 50%. В іншому разі штраф доведеться оплачувати в повному обсязі.



«Наш обов'язок як держави — допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.