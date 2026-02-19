Противник экспериментирует с FPV-дронами через LTE

Противник продолжает экспериментировать с FPV-дронами и начал применять управление через LTE, сообщает военный Telegram-канал «Офицер».



Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» отмечает контраст в развитии дронов: ночные операции, пониженные частоты, оптоволокно и теперь LTE.



«У нас коммерческие производители лишь пытаются копировать тренды, а у противника постоянные эксперименты финансируются и масштабируются», — пишет военный.



В свою очередь советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что после публикации о FPV-дронах врага на LTE получил сотни предложений и идей от граждан.



«Когда честно рассказываешь о проблеме, люди её понимают и предлагают разные варианты решения. Мы обязательно придумаем самое сложное решение, которого враг не ожидает», — подчеркнул Бескрестнов.



Он добавил, что обсуждение и поиск нестандартных решений продолжаются, и никаких решений вроде продажи SIM-карт по паспортам или блокировок пока не принято.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что РФ начала массово управлять FPV-дронами через мобильную сеть LTE по схеме, которую Украина применяла ранее.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»