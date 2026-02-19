РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку

Донецкая область под огнем. Фото: Нацполиция Украины

За минувшие сутки под огнем оказались сразу три населенных пункта Донецкой области — города Константиновка и Краматорск, а также село Рай-Александровка. В результате атак повреждены пять гражданских объектов, из них три — жилые дома.



Об оперативной обстановке по состоянию на утро 19 февраля сообщили Донецкая областная военная администрация и полиция Донецкой области. В Покровском районе в населенных пунктах Золотой Колодец и Торецкое Шаховской громады зафиксированы повреждения двух жилых домов.



В Краматорском районе обстрелы привели к разрушениям в Николаевке — там повреждены жилой дом и автомобиль. В Рай-Александровке российские войска нанесли прицельный удар FPV-дроном, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Кроме того, по Константиновке противник сбросил три авиационные бомбы «КАБ-250» — разрушены три многоквартирных дома. В Бахмутском районе, в селе Свято-Покровское Северской громады, в результате обстрела поврежден жилой дом.

Из прифронтовых территорий эвакуированы 103 человека, среди них — 21 ребенок. По данным полиции, за 18 февраля зафиксировано 1 127 обстрелов вдоль линии фронта и по жилому сектору Донецкой области.

