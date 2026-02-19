В Раде могут предложить алиментную модель для ухилянтов и СЗЧ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Уже в марте в Украине могут быть введены более жесткие ограничения для ухилянтов и военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части. Среди возможных мер — запрет на выезд за границу, арест имущества и другие ограничительные санкции.



Как сообщает ТСН, в Верховной Раде Украины готовятся рассмотреть законопроект, предусматривающий усиление ответственности как для граждан, уклоняющихся от мобилизации, так и для военных, совершивших СЗЧ.



О разработке инициативы сообщил нардеп Вадим Ивченко. По его словам, проект пока находится на стадии согласования и обсуждается сразу на нескольких уровнях.



В частности, предложения отрабатываются совместно с Генштабом ВСУ, Минобороны Украины и профильным комитетом парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Параллельно продолжаются консультации с депутатскими фракциями.



«Это предложения военных. Сейчас они находятся в процессе согласования. Среди идей — ввести ограничения, аналогичные тем, которые действуют в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Это еще не окончательные решения, но они уже на финальной стадии обсуждения», — отметил Ивченко.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»