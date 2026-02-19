Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Раде могут предложить алиментную модель для ухилянтов и СЗЧ
19 февраля 2026, 14:55

В Раде могут предложить алиментную модель для ухилянтов и СЗЧ

Фото: Генеральный штаб ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ

Уже в марте в Украине могут быть введены более жесткие ограничения для ухилянтов и военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части. Среди возможных мер — запрет на выезд за границу, арест имущества и другие ограничительные санкции.

Как сообщает ТСН, в Верховной Раде Украины готовятся рассмотреть законопроект, предусматривающий усиление ответственности как для граждан, уклоняющихся от мобилизации, так и для военных, совершивших СЗЧ.

О разработке инициативы сообщил нардеп Вадим Ивченко. По его словам, проект пока находится на стадии согласования и обсуждается сразу на нескольких уровнях.

В частности, предложения отрабатываются совместно с Генштабом ВСУ, Минобороны Украины и профильным комитетом парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Параллельно продолжаются консультации с депутатскими фракциями.

«Это предложения военных. Сейчас они находятся в процессе согласования. Среди идей — ввести ограничения, аналогичные тем, которые действуют в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Это еще не окончательные решения, но они уже на финальной стадии обсуждения», — отметил Ивченко.

Напомним, военнослужащего ТЦК задержали в Запорожье по подозрению в убийстве гражданского.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Прочее
мобилизация в Украине
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
