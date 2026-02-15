Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине

Удар беспилотников по поселку Центральный в Перевальском районе на оккупированной Луганщине стал ответом на продолжающиеся российские атаки по мирным городам Украины и гражданскому населению.

По сообщениям с места, атака пришлась сразу на несколько улиц. В результате повреждены жилые дома, а также здания школы, поселкового совета и почтового отделения. Есть раненые.



Всего повреждены более 120 домов. Жителей наиболее пострадавших зданий планируют временно разместить в пунктах временного размещения.

Такие удары являются реакцией на систематические обстрелы российских войск жилых кварталов, торговых центров, больниц и энергетической инфраструктуры Украины — от Кременчуга и Днепра до Харькова, Одессы и прифронтовых городов Донецкой и Запорожской областей.

На фоне ежедневных жертв среди мирного населения Украина оставляет за собой право наносить ответные удары, направленные на сдерживание дальнейшей эскалации.

Напомним, ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»