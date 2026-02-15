Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15 февраля 2026, 15:36

Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине

Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине

Удар беспилотников по поселку Центральный в Перевальском районе на оккупированной Луганщине стал ответом на продолжающиеся российские атаки по мирным городам Украины и гражданскому населению.

По сообщениям с места, атака пришлась сразу на несколько улиц. В результате повреждены жилые дома, а также здания школы, поселкового совета и почтового отделения. Есть раненые.

Всего повреждены более 120 домов. Жителей наиболее пострадавших зданий планируют временно разместить в пунктах временного размещения.

Такие удары являются реакцией на систематические обстрелы российских войск жилых кварталов, торговых центров, больниц и энергетической инфраструктуры Украины — от Кременчуга и Днепра до Харькова, Одессы и прифронтовых городов Донецкой и Запорожской областей.

На фоне ежедневных жертв среди мирного населения Украина оставляет за собой право наносить ответные удары, направленные на сдерживание дальнейшей эскалации.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Луганская область поселок Центральный Перевальский район
Прочее
Оккупированная территория удар дроном
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
все новости
17:45
Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
14:21
ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
12:47
Бывшего главу Минэнерго задержали при пересечении границы
12:15
Киев на грани катастрофы: мэр Кличко о будущем Украины
11:28
Зеленский: США предложили Украине 15 лет гарантий безопасности
10:40
В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
09:53
Днепропетровщина пережила серию ударов артиллерией, авиацией и дронами
08:39
Российские дроны атаковали Славянск и Билбасовку в Донецкой области
08:14
В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
18:20
Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
17:32
Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ
15:43
В Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции — Зеленский
14:30
Украина начала локальные контратаки после блокировки Starlink для россиян — The Telegraph
13:30
В дома жителей Дружковки снова начали подавать газ
12:15
Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине — ISW
11:26
Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:15
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
09:37
Краматорск был атакован ударными дронами
22:22
Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Источник: instagram.com/denys_khrystov Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области
15 февраля, 17:45
Уничтожение живой силы РФ в районе Гуляйполя. Кадр из видео В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
15 февраля, 10:40
В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
15 февраля, 08:14
Резкое таяние снега привело к затоплению улиц и домов в Славянске. Фото: Людмила Луценко/Родной Славянск Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
14 февраля, 18:20
Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
13 февраля, 20:50
Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
13 февраля, 15:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор