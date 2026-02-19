Редактор журнала «Ахмат» ликвидирован ударом по штабу РФ

На фронте ликвидирован пропагандист Павел Порсев.

В результате удара по командному пункту российских войск ликвидирован пропагандист Павел Порсев, известный под позывным «Мажор», сообщают «Новости Донбасса».



Он занимал должность главного редактора журнала «Ахмат» и участвовал в информационном сопровождении подразделений РФ.

По имеющимся данным, удар был нанесён по пункту управления 90-й танковой дивизии ВС РФ, где Порсев находился вместе с военными. Он погиб на месте.



Российские источники утверждают, что он выполнял задачи по медийному обеспечению военных подразделений. В пропагандистских сообщениях его гибель представляют как смерть при исполнении «воинского долга».



Напомним, в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 830 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»