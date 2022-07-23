Авдіївку, Костянтинівку та Торецьк обстріляли окупанти — Кириленко

23 липня 2022, 12:12

Авдіївку, Костянтинівку та Торецьк обстріляли окупанти — Кириленко

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Російські війська продовжують обстріли Донецької області. Сьогодні вранці під вогонь потрапили Авдіївка, Костянтинівка та Торецьк. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вночі та рано вранці окупанти били з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк — пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого мешканця. На всій території області ситуація залишається напруженою», — зазначив Кириленко.

Він закликав мешканців області евакуюватись.

Також із проханням про евакуацію до мешканців Слов'янська звернувся мер Вадим Лях.

«Ось так виглядають результати вчорашнього обстрілу. На щастя, у цьому багатоповерховому будинку вже майже ніхто не мешкав. Можна лише уявити кількість жертв, якби люди не були евакуйовані. Евакуація справді рятує. Бережіть себе!», — написав він.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини за добу поранено дев'ятьох людей.

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