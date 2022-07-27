У Луганській області ЗСУ відбили шість атак російських військ — Гайдай

27 липня 2022, 09:28

У Луганській області ЗСУ відбили шість атак російських військ — Гайдай

Збройні сили України зупинили шість штурмових спроб російських військ у Луганській області, окупанти змушені були відійти, зокрема, і в районі Верхньокам'янського. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації регіону Сергій Гайдай.

Двічі, за його словами, Луганщину було обстріляно ракетами, двічі завдано артилерійського обстрілу.

Сергій Гайдай зазначив, що в окупованому Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні кладовища, але в місті досі відсутні комунікації, незважаючи на заяви російських військ швидко все налагодити.

За його словами, загарбники Рубіжного не можуть організувати вивезення сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни, тому квартали Рубіжного перетворилися, як зазначає голова Луганського ОВА, на стихійні звалища. Авто, розбиті обстрілами, також залишаються на дорогах населених пунктів Луганської області.


«Вони вбивали мирних жителів Луганщини, та за цей час навіть не змогли їх перепоховати. Сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої. Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього», - наголосив Сергій Гайдай.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські війська сьогодні, 27 липня, вранці обстріляли Миколаїв, попередньо, за його словами, постраждалих немає.

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