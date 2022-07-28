«Єдина Росія» втекла з Херсона після обстрілу Антонівського мосту

Оновлено
28 липня 2022, 19:26

«Єдина Росія» втекла з Херсона після обстрілу Антонівського мосту

Представництво партії «Єдина Росія» припинило діяльність у Херсоні після обстрілу Антонівського мосту. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

«Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною "дорогою життя" для окупантів у тимчасово окупованому Херсоні, крім логістичного, мав і великий психологічний ефект. Першою з українського міста, що символічно, втекла "Єдина Росія". Путінська партія пояснила це тим, що більше не може здійснювати у ньому свою "гуманітарну діяльність"», — йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що умови для окупантів у Херсонській області стають все важчими, і це навіть визнають проросійські військові Telegram-канали, які відверто констатують, що «проблема з поступальними спробами ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від поставок не вирішується».

«Історія з Антонівським мостом цікава і тим, як головні херсонські колабораціоністи Стремоусов і Сальдо наввипередки запевняли, що рухатися мостом можна і "проблем із постачанням обласного центру не буде, незважаючи на успішні удари ЗСУ по мостах". За ідеєю починають розуміти, що якщо вже "Єдина Росія" згортає діяльність свого "гуманітарного центру" (штабу зі збору особистих даних для проведення "референдуму"), то й їм скоро доведеться тікати», — додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Інформацію про призупинення роботи «гуманітарного центру» «Єдиної Росії» у Херсоні після обстрілу Антонівського мосту через Дніпро офіційно підтвердили у партії. Заступник керівника фракції «Єдиної Росії» Ігор Кастюкевич, який курирує партію в Херсонській області, заявив, що «поки міст закритий і доїхати ним, щоб доставити гуманітарну допомогу, неможливо».

«Зараз вирішується питання, як переформатувати роботу центру в умовах, що склалися. У найближчі два-три дні ми обов'язково виправимо ситуацію, і центр таки працюватиме», — запевняє Кастюкевич.

Раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила нанесення ЗСУ ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Вона сказала, що обстріл українськими артилеристами був філігранним.

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