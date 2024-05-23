Партизаны обнаружили технику оккупантов в Евпатории — АТЕШ

Во временно аннексированном Крыму, Евпатории, партизаны зафиксировали разгрузку техники и боеприпасов РФ. Речь идет о танках и БМП (боевая машина пехоты). Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



«В ходе разведки агент нашего движения обнаружил разгрузку эшелона техники на товарной станции в Евпатории. На фото можно заметить БМП-3 и танковый взвод Т-72», — говорится в сообщении.



Кроме того, вместе с техникой также была замечена разгрузка вагонов с боеприпасами. Координаты: 45.214118, 33.367280.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму захватчики активизируют строительство фортификационных сооружений. Это происходит на фоне международной помощи Украине.