В оккупированной Макеевке прогремел взрыв

\u003Cp\u003EВечером 22 мая в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремел взрыв. Местные паблики сообщают о работе российской противовоздушной обороны.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022image_content_p\u0022\u003E\u003Cimg class=\u0022image_content\u0022 src=\u0022\/upload\/img\/2024\/05\/22\/664e42094cd6d-photo-2024-05-22-22-03-35.jpg\u0022 alt=\u0022\u0022 \/\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022image_content_p\u0022\u003E\u003Cspan class=\u0022photo_description\u0022\u003EИнформация дополняется...\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E