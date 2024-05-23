На одной из шахт Донецкой области из-за повреждений дважды останавливалось оборудование

На одной из шахт Донецкой области дважды происходила остановка вентиляционного оборудования. Под землей на тот момент находились 163 работника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



В ведомстве уточнили, что в первый раз причиной остановки послужило повреждение.



Однако позже в результате обстрела, вентиляционное оборудование остановилось на другом участке шахты. Известно, что 26 работников были извещены об аварийной ситуации и остались в шахте до конца смены для обеспечения функционирования объекта.



Отметим, что 0:00 до 7:00, а также с 19:00 до 24:00 во всех регионах Украины применялись ограничения промышленных и бытовых потребителей.