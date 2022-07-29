Для очного обучения укрытие должно быть не дальше, чем в десяти минутах от школы — ОП

Для очного обучения необходимо, чтобы укрытие было не далее, чем в десятиминутной доступности от школы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, Украина готовится к новому учебному году. Свои коррективы вносит война, и безопасность — это главное, подчеркнул Тимошенко.



«В школах, которые откроют двери 1 сентября, обязательно должны быть укрытия, где ученики могут находиться во время воздушной тревоги», — отметил замглавы ОП.



По его словам, школы, куда пойдут дети по всей Украине, будут определяться в зависимости от ситуации в регионе.



«В помещениях должны быть оборудованы укрытия, если в школе такого не предусмотрено — то укрытие должно быть в десятиминутной доступности», — сказал Тимошенко.