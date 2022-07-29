Для очного навчання укриття має бути не далі, ніж за десять хвилин від школи — ОП

29 липня 2022, 16:22

Для очного навчання укриття має бути не далі, ніж за десять хвилин від школи — ОП

Для очного навчання необхідно, щоб укриття було не далі, ніж у десятихвилинній доступності від школи. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Україна готується до нового навчального року. Свої корективи вносить війна, і безпека — це головне, наголосив Тимошенко.

«У школах, які відчинять двері 1 вересня, обов'язково має бути укриття, де учні можуть перебувати під час повітряної тривоги», — зазначив заступник голови ОП.

За його словами, школи, куди підуть діти по всій Україні, визначатимуться залежно від ситуації у регіоні.

«У приміщеннях мають бути обладнані укриття, якщо у школі такого не передбачено — то укриття має бути у десятихвилинній доступності», — сказав Тимошенко.

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