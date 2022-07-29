Для очного навчання укриття має бути не далі, ніж за десять хвилин від школи — ОП

Для очного навчання необхідно, щоб укриття було не далі, ніж у десятихвилинній доступності від школи. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, Україна готується до нового навчального року. Свої корективи вносить війна, і безпека — це головне, наголосив Тимошенко.



«У школах, які відчинять двері 1 вересня, обов'язково має бути укриття, де учні можуть перебувати під час повітряної тривоги», — зазначив заступник голови ОП.



За його словами, школи, куди підуть діти по всій Україні, визначатимуться залежно від ситуації у регіоні.



«У приміщеннях мають бути обладнані укриття, якщо у школі такого не передбачено — то укриття має бути у десятихвилинній доступності», — сказав Тимошенко.