У полку «Азов» з'ясовують імена загиблих та постраждалих у Оленівці своїми каналами

У полку «Азов» підтвердили інформацію про завданий військами РФ удар по колонії в окупованій військами Росії Оленівці, де утримувалися полонені з підрозділу. Про це повідомляє патронатна служба «Азова» «Янголи Азова».

Заявляється, що «Азов» з'ясовує імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

«Будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМі, є психологічною спецоперацією проти «Азову» і українського суспільства. Тому закликаємо дочекатися перевірених даних», - зазначили в організації «Янголи Азова», пообіцявши оперативно інформувати рідних полонених солдатів про ситуацію.

Вночі під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, в якій перебували українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватили одна одну в обстрілі.



У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.