Попытки штурма Бахмута. Пожар на нефтебазе в Макеевке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Офис радио, СТО и почта. Ракетный удар по Бахмуту уничтожил ряд строений. В Красногоровке горят частные дома.

Группировка «ДНР» заявляет о 2 захваченных населенных пунктах под Горловкой.

Украина до сих пор не верифицировала списки погибших украинских военнопленных в оккупированной Еленовке. А украинская разведка предоставила новые данные о произошедших там событиях.

В Мариуполе демонтируют мемориал в виде украинского герба. На его месте , по неизвестным причинам, собираются возвести памятник Александру Невскому.

Частный сектор Донецка под огнем. В Кировском районе погибла женщина, а маршрутка подорвалась на мине-лепестке.

Кабмин назвал области Украины, куда эвакуируют жителей Донетчины.

Украинские военные возвели государственный флаг над Святогорском, который наполовину контролирует российская армия.