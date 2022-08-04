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Попытки штурма Бахмута. Пожар на нефтебазе в Макеевке. Главное за день ►

04 августа 2022, 00:21

Попытки штурма Бахмута. Пожар на нефтебазе в Макеевке. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Офис радио, СТО и почта. Ракетный удар по Бахмуту уничтожил ряд строений. В Красногоровке горят частные дома.
  • Группировка «ДНР» заявляет о 2 захваченных населенных пунктах под Горловкой.
  • Украина до сих пор не верифицировала списки погибших украинских военнопленных в оккупированной Еленовке. А украинская разведка предоставила новые данные о произошедших там событиях.
  • В Мариуполе демонтируют мемориал в виде украинского герба. На его месте , по неизвестным причинам, собираются возвести памятник Александру Невскому.
  • Частный сектор Донецка под огнем. В Кировском районе погибла женщина, а маршрутка подорвалась на мине-лепестке.
  • Кабмин назвал области Украины, куда эвакуируют жителей Донетчины.
  • Украинские военные возвели государственный флаг над Святогорском, который наполовину контролирует российская армия.

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