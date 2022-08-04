Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Офіс радіо, СТО та пошта. Ракетний удар по Бахмуту знищив низку будівель. У Красногорівці горять приватні будинки.
- Угруповання «ДНР» заявляє про 2 захоплені населені пункти під Горлівкою.
- Україна досі не верифікувала списки загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці. А українська розвідка надала нові дані про події, які там відбулися.
- У Маріуполі демонтують меморіал у вигляді українського герба. На його місці, з невідомих причин, збираються звести пам'ятник Олександру Невському.
- Приватний сектор в Донецьку під вогнем. На Кіровщині загинула жінка, а маршрутка підірвалася на міні-пелюстці.
- Кабмін назвав області України, куди евакуювали мешканців Донеччини.
- Українські військові звели державний прапор над Святогірськом, що наполовину контролює російська армія.