Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►

04 серпня 2022, 00:21

Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Офіс радіо, СТО та пошта. Ракетний удар по Бахмуту знищив низку будівель. У Красногорівці горять приватні будинки.
  • Угруповання «ДНР» заявляє про 2 захоплені населені пункти під Горлівкою.
  • Україна досі не верифікувала списки загиблих українських військовополонених в окупованій Оленівці. А українська розвідка надала нові дані про події, які там відбулися.
  • У Маріуполі демонтують меморіал у вигляді українського герба. На його місці, з невідомих причин, збираються звести пам'ятник Олександру Невському.
  • Приватний сектор в Донецьку під вогнем. На Кіровщині загинула жінка, а маршрутка підірвалася на міні-пелюстці.
  • Кабмін назвав області України, куди евакуювали мешканців Донеччини.
  • Українські військові звели державний прапор над Святогірськом, що наполовину контролює російська армія.

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