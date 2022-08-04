Одна дитина у реанімації: Зросла кількість постраждалих від обстрілу Торецька

Число постраждалих від обстрілу російськими військами Торецька зросло — поранено п'ятьох людей. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.



«Наразі у нас уже п'ятеро поранених. З'явилася інформація про ще одну людину», — уточнила Ігнатченко.



Також вона розповіла, що одна дитина з-поміж поранених — у тяжкому стані, зараз вона у реанімації.



«Лікарі борються за її життя», — сказала Ігнатченко.



Раніше повідомлялося, що російська армія близько 11:00 обстріляла Торецьк. Загинули вісім людей, ще четверо поранено.