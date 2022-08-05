Вночі Дніпропетровська область потрапила під обстріл. В ОВА показали наслідки

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ОВА

Вночі російська армія обстрілювала Дніпропетровську область. Били з РСЗВ «Град», «Ураган» та ствольної артилерії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Російська армія накрила вогнем два райони — Нікопольський та Криворізький. Били з різної зброї. По Нікополю ворог двічі влучив з "Градів". До міста прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до 10 приватних будинків та господарських будівель. Стався спалах на місцевому підприємстві: знищено автобус та кілька автомобілів», — поінформував Резніченко.



За його словами, на Мирівську громаду супротивник направив ракету X-59. Є руйнування житла. Виведено з ладу газопровід.



«По Криворізькому району вдарили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади», — перелічив Резніченко.



Очільник ОВА зазначив, що, попередньо, люди не постраждали.

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