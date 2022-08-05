ЗМІ: Українського військового публічно катував та вбив найманець із батальйону «Ахмат»

Видання The Insider та Bellingcat встановили підозрюваного у катуваннях українського військовополоненого, тортури та вбивство якого було знято на відео. Bellingcat вдалося встановити, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат».

28 липня у прокремлівських соціальних мережах було поширено два відео катувань і страти українського військовополоненого. Головним учасником катувань у ковбойському капелюсі виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш. Саме капелюх та браслет дозволили розслідувачам встановити особу, а соціальні мережі підтвердили, що він – найманець.

Сайт search4faces знайшов профіль в «Однокласниках» людини на ім'я Очур-Суге Монгуш, але показав недостатньо високий рівень впевненості — 55%. Потім за допомогою Findclone, який шукає особи у соцмережі «ВКонтакті», журналісти знайшли одного з членів групи вбивць. Його профіль було зареєстровано на ім'я Женя Зібров, а його друзі, судячи з їхніх профайлів, воювали з «Ахматом» в Україні. На одному із фото в оточенні Зіброва розслідувачі знайшли групове фото бойовиків «Ахмата» у Чечні.



У центрі цієї фотографії (в кепці) людина дуже схожа на «ковбоя». Під час пошуку цієї особи на FindClone знову з'являється профіль «ВК» Очур-Суге Монгуша, але цього разу зі значно вищим ступенем достовірності — 73%.

Розслідувачі The Insider змогли розшукати контакти Монгуша та зв'язатися з ним по телефону. Чоловік все заперечує. Журналісти підкреслюють, що до розмови з ним було точно встановлено, що людина на відео «ахматівців» із заводу «Азот» — це той самий, хто фігурує на відео зі катуванням, а також те, що дуже схожа на цього катувальника людина на прізвище Монгуш воював у «Ахматі». При цьому залишалася гіпотетична можливість, що в «Ахматі» воюють дві дуже схожі людини монголоїдної зовнішності. Проте визнання Монгуша в тому, що людина в капелюсі на відео з території заводу «Азот» — це він, виключає останні сумніви, зазначають розслідувачі.



Ролики з кадрами катувань і страти спочатку віталися адміністраторами російських пабліків та більшістю коментуючих користувачів. Але за кілька годин після опублікування відео почали називати ймовірними фейками, нібито вкинутими в проросійські канали агентами України з метою дискредитації російської армії.