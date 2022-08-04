В Донецке под удар попала колония, где могут быть военнопленные

В оккупированном Донецке под удар попала исправительная колония. Об этом сообщил репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко.



Руденко уверяет, что под огнем оказалась колония №124.



«Есть пострадавшие. Предположительно, в этой колонии также содержат военнопленных», — заявил он.



Эту информацию подтвердил так называемый «минюст» группировки «ДНР».



Сообщается, что около 11:20 территория колонии в Донецке подверглась артиллерийскому обстрелу.



«В результате обстрела от полученных травм скончался осужденный Бородин Д.В. 1980 года рождения. Еще один осужденный Ткачик М.А. 1986 г.р. получил осколочное ранение головы, после оказания первой помощи был госпитализирован», — уверяют в «ДНР».



Также отмечается, что осколочное ранение в плечо и контузию получил сотрудник учреждения — после оказания первой помощи он был госпитализирован. Зафиксированы повреждения остекления в двух отделениях, учебных классах, клубе учреждения и комнате психоэмоциональной разгрузки.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Еленовке, хотя обещала пригласить их.



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